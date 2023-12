Bildrechte: IMAGO / Alexander Trienitz

Basketball | BBL Niners Chemnitz bauen Spitzenposition gegen Crailsheim aus

Hauptinhalt

13. Spieltag

26. Dezember 2023, 17:46 Uhr

Die Niners Chemnitz haben am zweiten Weihnachtsfeiertag mit dem zwölften Sieg in Serie ihre Spitzenposition in der Basketball-Bundesliga ausgebaut. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore feierten einen ungefährdeten 95:67

(48:40)-Heimtriumph gegen Schlusslicht Hakro Merlins Crailsheim. Den größten Anteil am Erfolg hatten vor allem Kevin Yebo mit 20 und Jeff Garrett mit 16 Punkten.