Die Niners legten los wie die Feuerwehr. Nach einem kurzen Abtasten zu Beginn nahm das Team von Rodrigo Pastore ordentlich Fahrt auf und ließ den Gästen wenig Raum, sich zu entfalten. Offensiv, wie defensiv griffen die Automatismen. Dazu stimmte die Einstellung und der Hustle im Team und so erspielten sie die Chemnitzer eine bärenstarke Führung von 22 Punkten (51:29) bis zur Halbzeit. Den Bosch bekam kaum die Chance, offensiv in ihre Abläufe zu kommen, denn die Niners zwangen die Niederländer mit einer beweglichen Defense immer wieder zu schweren Würfen.

Nach der Halbzeit schalteten die Chemnitzer dann einen Gang zurück in den Kontrollmodus. Den Bosch nahm die Einladung dankend an und es entwickelte sich vor allem im letzten Abschnitt ein munteres Hin und Her. Die Führung wurde von den Niners bis zur Schlusssirene souverän verwaltet und gleichzeitig für die kommenden Aufgaben Kräfte gespart.