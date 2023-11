Die Niners erwischten aber eher einen Kaltstart zu Beginn der Partie und Stargard konnte sich nach wenigen Minuten mit 10:2 absetzen. Dennoch ließen sich die Chemnitzer davon nicht beeinflussen und kamen nach und nach besser ins Spiel. Nach einem schnellen 17:2-Lauf sah die Welt in der Messe Chemnitz schon gleich wieder besser aus.

Aber auch die Gäste aus Polen ließen sich nicht beirren und hielten das Spiel über gesamte erste Halbzeit eng. Die Niners machten sich das Leben mit ein paar Turnovern zur falschen Zeit schwerer, als sie mussten und hätten mit schon vor der Pause deutlich mehr Ruhe in die Partie bringen können. So ging es nur mit einem dünnen Fünf-Punkte-Vorsprung (41:36) in die Kabine zur Halbzeit.