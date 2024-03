Das erste Viertel ließ zunächst einen spannenden Spielverlauf erwarten. Gerade in der Defensive arbeiteten die spanischen Gastgeber fleißig und hartnäckig, sodass die Chemnitzer nur mit konsequenten Angriffen treffen konnten. Auch mehrere Steals gehörten auf beiden Seiten zum ersten Viertel, welches die Niners letztlich mit 30:24 für sich entschieden.

Ab dem zweiten Viertel wandelte sich das Bild. Den Niners gelang plötzlich alles. Die Chemnitzer spielten sich in einen wahren Rausch. Lansdowne war immer wieder über Korbleger erfolgreich, nachdem er seine Eins-gegen-Eins-Duelle gewann und van Beck versenkte mehrere Drei-Punkt-Würfe. So zogen die Niners bis zur Pause auf 58:37 davon.

Die mangelnde Freiwurfquote der Spanier (69%) sowie die beeindruckende Leichtigkeit des Niners-Offensivspiels ließen auch im zweiten Durchgang keine Ergebniskosmetik zu. Da derjenige, der in Hin- und Rückspiel die meisten Punkte erzielt, weiterkommt, stehen die Niners nach ihrem furiosen Auswärtssieg bereits mit einem Bein im Halbfinale. Das Rückspiel findet am 13. März in der Messe Chemnitz statt.