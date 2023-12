Die Basketballer von Syntainics MBC leiden in dieser Saison an einer akuten Heimschwäche. Die Weißenfelser verloren ihre Partie in eigener Halle gegen den Tabellenzehnten EWE Baskets Oldenburg mit 71:89 (30:40) und kassierten damit im sechsten Heimspiel die fünfte Niederlage. Die Gäste hatten sich die letzten Tage einer Verletzungswelle ausgesetzt gesehen, mussten auf Kapitän Max DiLeo und Guard Charles Manning Jr. verzichten.