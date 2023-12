Die Hausherren starteten gut in die Partie, führten nach elf Minuten mit 25:21 und gestalteten das Geschehen bis zum 38:39 (17.) offen. Doch in den letzten drei Minuten des zweiten Viertels sorgte Vechta mit einem 14:4-Lauf auf 42:53 bereits für die Vorentscheidung. Von diesem Rückschlag erholten sich die Mitteldeutschen nicht mehr und konnten den Gegner vor allem aufgrund ihrer schwachen Defense in keiner Phase der Begegnung ernsthaft gefährden. So landeten von 24 Versuchen der Vechtaer jenseits der Dreierlinie elf im Weißenfelser Korb. Auch aus der Nahdistanz waren 27 von 38 Würfen der Gäste erfolgreich.