Nach Wiederanpfiff rissen die Niners das Ruder rum. Innerhalb von 90 Sekunden sorgten drei verwandelte Freiwürfe von Aher Uguak (12 Punkte) für einen Vorsprung der Hausherren (22./34:33). Der MBC hielt daraufhin lange mit, lag zum Ende des dritten Viertels jedoch mit sechs Punkten in Rückstand (54:48).

Jonas Richter (13 Punkte/ 9 Rebounds) ließ im ersten Angriff nach Wiederanpfiff bereits keine Zweifel am Ziel seiner Mannschaft mehr (56:48). Bei den Weißenfelsern häuften sich zudem die Probleme im Abschluss. Nach einem souveränen finalen Viertel trugen die Niners den Sieg ohne Probleme über die Zeit.

Während die Niners den siebten Pflichtspiel in Folge feierten, wartet der MBC weiter auf den ersten Saisonsieg. Am Mittwoch sind die Chemnitzer bereits erneut im Europe Cup gegen Den Bosch gefordert (Tip-Off 20 Uhr). Der Syntanics MBC muss am kommenden Sonnabend gegen Göttingen ran (4. November, 18:30 Uhr).