Der MBC lag in den Anfangsminuten mit drei Punkten in Rückstand (2:5/3. Minute), konnte dann aber die Führung an sich reißen und schnell ausbauen (14:5/6. Minute). Doch die Gäste kamen noch einmal zurück, Mitte des zweiten Abschnitts lagen die Bayerinnen wieder vorne (22:25/13.). Doch Halle traf im Anschluss wieder besser und ging mit einem Vier-Punkte-Polster in die Halbzeit.