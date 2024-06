Alba ist personell stärker besetzt als die Niners, hat die besseren Einzelspieler und beendeten die Bundesliga-Hauptrunde vor Chemnitz als Zweiter. Aber Alba hat auch gehörig Respekt. "Chemnitz spielt extrem stark. Das wird am Donnerstag ein Fight", sagte etwa Alba-Forward Malte Delow. Die Berliner bangen allerdings um zwei Spieler: Weltmeister Johannes Thiemann war beim letzten Aufeinandertreffen am Dienstag in der Schlussphase gar nicht mehr in der Lage zu spielen. Spielmacher Martin Hermannsson knickte um, ohne den Isländer würde Alba ein echter Point Guard fehlen. "Wir müssen schauen, aber es sieht nicht so gut aus", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.