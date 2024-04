Sachsens beste Korbjäger begannen wuchtig. Das körperliche Spiel der Niners-Defensive setzte den türkischen Gästen zu. Bereits nach den ersten zehn Minuten schafften es die Chemnitzer, sich eine 29:18-Führung herauszuspielen. Auch zahlreiche Rebounds trugen hierzu bei. Sichtlich beeindruckt vom dominanten Auftritt der Niners verließ Bahcesehir in der Folge das Wurfglück, sodass zur Halbzeit eine Rückstand von 14 Punkten zu Buche stand.

Im zweiten Abschnitt änderte sich das Bild für die lautstarken 5.000 Zuschauer in der Messe Chemnitz. Nun riss Bahcesehir-Spieler Axel Bouteille das Spiel immer wieder an sich und führte seine Mannschaft zum Gewinn des dritten Viertels. Besonders von der Freiwurflinie ließen sich die Gäste kaum eine Chance entgehen.

Mit zehn Punkten Vorsprung ging es in das letzte Viertel. Doch immer, wenn die Gefahr bestand, dass Bahcesehir noch näher heran rücken könnte, fanden die Pastore-Spieler die richtige Antwort. Van Beck verwandelte Drei-Punkt-Würfe, Yebo zwang seine Gegner zu Foulspielen und Lansdowne brillierte durch seinen Zug zum Korb. Dadurch behielten die Niners ihre Führung bis zum Schluss.

Das Rückspiel findet am Mittwoch (24. April) in der Ülker Sports Arena in Istanbul statt. Dort fehlt den Niners nur noch ein Schritt, um Historisches zu erreichen. Der Sieg des Europe Cups würde den größten Erfolg der Vereinsgeschichte bedeuten.