Richter: "Unser Tempo ist unser Vorteil"

Bahcesehir Koleji ist in der starken türkischen Super League nur Tabellen-Zwölfter. Unterschätzen wolle man das Team aus Istanbul aber auf keinen Fall, verspricht Richter: "Das Team steht nicht umsonst im Finale. Sie haben viele gute und erfahrene Spieler. Es wird darauf ankommen, mit viel Energie zu spielen." Der 26-jährige Power Forward verrät aber bereits etwas von der Team-Taktik: "Es geht darum sich darauf zu konzentrieren, was wir gut können, mit viel Tempo spielen. Unsere Spielweise sind sie in der türkischen Liga vielleicht nicht gewohnt. Das ist unser Vorteil."

Statistik spricht für Chemnitz

Und auch im Statistik-Vergleich müssen sich die Niners nicht verstecken. In fast allen Statistiken der bisherigen Europe-Cup-Saison haben die Sachsen bessere Werte als der Final-Kontrahent aus der Türkei. Nur bei der Fieldgoal-Rate (50 % vs. 48 %) und den defensiven Rebounds (28 vs. 26 pro Spiel) ist Bahcesehier etwas besser. Besonders beeindruckend ist die Chemnitzer Dominanz unter dem Korb (durchschnittlich 41,3 Punkte pro Spiel vs. 30,0) sowie bei Punkten durch Einwechsler (37,2 vs. 24,9).

Weißenfels und Frankfurt gewannen Cup bereits

Falls die Niners den Pokal gewinnen sollten, wären sie nach dem Mitteldeutschen BC 2004 und den Frankfurt Skyliners 2016 erst das dritte deutsche Team, das den Eruope Cup gewinnen würde.

Verein will Vertrag mit Pastore verlängern - "Wäre ein Statement"