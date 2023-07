Die 26 Jahre alte und 1,78 Meter große Sabrina Haines ist auf den Positionen Shooting Guard und Small Forward einsetzbar. Aktuell spielt sie für Panteras de Aguascalientes in der mexikanischen Liga. Nach einem Heimaturlaub in den USA wird sie Ende August in Halle erwartet, wo sie einen Einjahresvertrag unterschrieben hat. Zuvor wurden bereits ihre Landsfrauen Courtney Warley (Center) und Taylor Robertson (Shooting Guard) sowie die Finnin Annika Holopainen (Power Forward) verpflichtet.