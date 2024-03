Der Gisa Lions MBC hat sich am letzten Hauptrunden-Spieltag noch den vierten Platz gesichert und geht damit mit einem kleinen Vorteil in die am kommenden Freitag beginnenden Playoffs. Bei den Eigner Angels Nördlingen gelang dem MBC dank eines starken letzten Viertels ein 81:69-Sieg. Da das direkte Duell, im Hinspiel hatte sich Nördlingen mit 69:61 durchgesetzt, an die Lions ging, rutschte das Team von Trainer Timur Topal noch an den punktgleichen Angels vorbei. Im Viertelfinale sehen sich beide Teams dann erneut.

Das Viertelfinale wird im Modus „Best of Five“ ausgetragen. Spieltermine sind zunächst in Halle der Freitag, 22. März (19 Uhr) und Sonntag, 24. März (16 Uhr). Am 28. März geht es nach Nördlingen. Eine nötige vierte Partie fände am Samstag, 30. März, in Nördlingen statt, eine nötige fünfte am Ostermontag, 1. April, in Halle.