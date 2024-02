Die Gisa Lions MBC sorgen in der Basketball-Bundesliga der Frauen weiter für Furore. Am Sonntag feierte das Team von Headcoach Timur Topal einen 80:71-Heimsieg gegen Osnabrück und zog nach Punkten auch mit den Panthers gleich. Da Halles Basketballerinnen die beiden direkten Duelle für sich entschieden haben, ziehen sie in der Tabelle an Osnabrück vorbei auf Platz fünf. Für das Playoff-Viertelfinale hatte sich der MBC bereits qualifiziert.

Bildrechte: IMAGO / Fotostand