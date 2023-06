"Zunächst einmal freut es mich sehr, dass wir unseren Kern an deutschen Spielerinnen halten konnten und gemeinsam mit ihnen die nächsten Schritte in Ihrer Karriere und Entwicklung angehen können", sagte Sportdirektor Mario Zurkowski. "Annika ist das erste wichtige neue Puzzlestück, das wir von uns und unserer Vision überzeugen konnten. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Skillset wird sie unser Spiel auf der Power-Forward-Position sehr variabel gestalten und die jüngeren Spielerinnen von ihrer Erfahrung profitieren lassen."

Holopainen war bereits in sieben Nationen aktiv. Nach Stationen in Finnland und der US-Collegeliga schloss sie sich 2017 dem damaligen deutschen Abonnementmeister TSV 1880 Wasserburg an. Mit den Oberbayern erreichte sie in der Bundesliga das Playoff-Finale und im FIBA Eurocup die erste Playoff-Runde. Zuletzt spielte Holopainen bei KutxaBank Araski. Für die Basken erzielte sie 5,0 Punkte und 2,6 Rebounds im Schnitt. Auch in der finnischen Nationalmannschaft ist Holopainen seit vielen Jahren eine feste Größe.