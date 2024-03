Das Ostduell der Weißenfelser gegen Rostock war in der ersten Halbzeit relativ ausgeglichen. Im dritten Viertel aber zog der MBC ordentlich an und bis auf 17 Punkte davon. Das lag vor allem Topscorer Charles Callison (27 Punkte), dem nach dem 61:52 zwei Dreier und ein Korbleger in Folge zum 69:53 (25.) gelang. Der große Vorsprung war wichtig, schmolz nämlich im Schlussdrittel kontinuierlich. Den Sieg ließ sich der unterm Brett (besonders bei Offensiv-Rebounds) starke MBC aber nicht mehr nehmen. Der Lohn ist ein Sprung in der Tabelle an Rostock vorbei auf Rang 13.