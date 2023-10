Nachdem das Auftaktspiel beim Herner TC aufgrund der Teilnahme von Spielerinnen bei der U23-WM verschoben werden musste, sind die Bundesliga-Basketballerinnen des Gisa Lions MBC erst am zweiten DBBL-Spieltag in die Saison eingestiegen. Und das erfolgreich. Am Dienstagabend (3. Oktober) feierte die Mannschaft von Trainer Timur Topal in heimischer Halle einen 73:60 (40:29)-Erfolg über Aufsteiger Wings Leverkusen.