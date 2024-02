Trotz der Schwere der Aufgabe soll Saragossa nur ein Zwischenschritt sein auf dem Weg zum großen Wurf. "Unsere Ziel vor der Saison war, dass wir unter die Top 4 in allen Wettbewerben kommen", so Herhold. Während man im Pokal knapp gescheitert war, liegt man im Europapokal und der Liga voll auf Kurs. Und was kommt nach dem Halbfinale? "Wenn wir in dem Wettbewerb sind, wollen wir den Weg auch bis zum Ende gehen. Das ist auch der Ansporn von jedem, irgendwann einen Titel zu gewinnen. So arbeiten wir, so gehen wir in die Halle und in jedes Spiel."