Bedime ist nach Nicholas Tischler und Eddy Edigin der dritte externe Neuzugang bei den Niners und wurde mit einem Vertrag über zwei Jahre ausgestattet. Das teilte der Verein am Donnerstag (20. Juni 2024) mit. Zuletzt stand der 2,03 Meter große variabel einsetzbare Forward beim ProA-Team Rasta Vechta II unter Vertrag, wartet aber noch auf seine Premiere in der höchsten deutschen Spielklasse.

Die soll es nun in Chemnitz geben. Headcoach Rodrigo Pastore bescheinigte Bedime ein "enormes Entwicklungspotenzial". Vor allem die "verheißungsvolle Kombination aus Athletik sowie Wurfgefühl" hätten den Ausschlag für die Verpflichtung gegeben. Mit der Reservemannschaft vom jüngsten Chemnitzer Playoff-Viertelfinalgegner Vechta schaffte Bedime 2023 den Aufstieg in die ProA und steuerte in 32 Einsätzen durchschnittlich 8,8 Punkte und 5,8 Rebounds bei.