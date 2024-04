Im Hexenkessel von Istanbul blieben die Niners zunächst eiskalt, lagen in einem sehr ausgeglichenem ersten Viertel meist in Front. Nach zehn Minuten stand ein 19:18 für den Gast. Doch plötzlich erwachte Bahcesehir, die Gastgeber trafen nahezu jeden Wurf, während für die Niners der Korb wie vernagelt schien. So zog Istanbul bis zur Pause auf 55:38 davon.

Doch Headcoach Rodrigo Pastore fand in der Kabine die richtigen Worte. Die Niners bissen sich wieder in die Partie, kamen Punkt um Punkt heran. Nach 26 Minuten stand es nur noch 58:63, mit einem 67:67 ging es ins letzte Viertel. Und es wurde immer ruhiger in der Halle, Chemnitz zag auf 73:70 (33.) davon, hatte mit dem Hinspiel nur 14 Punkte Vorsprung. Bahcesehir war aber noch nicht geschlagen, zog plötzlich auf 91:84 davon. Und 38 Sekunden vor Schluss schmolz der Gesamtvorsprung beim 93:84 auf nur noch zwei Zähler. Plötzlich wackelten die Knie bei den Niners, Istanbul schaffte das 95:84. Es ging in die Verlängerung. Und dort zogen die Gastgeber zunächst weiter davon. Doch die Niners erwiesen sich als Stehaufmännchen und sicherten sich hauchdünn und mit etwas Glück doch noch den Pott.