Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Das bekommen auch die Niners Chemnitz nach ihrer herausragenden Saison inklusive Europapokaltitel zu spüren. Nach Kevin Yebo , Kaza Kajami-Keane, Dominic Lockhart, Ousman Krubally und Tylor Ongwae verlässt mit Wes van Beck ein weiterer Stammspieler den Verein, wie die Sachsen am Donnerstag (4. Juli 2024) mitteilten. Dass die Zeichen auf Abschied stehen, stand schon seit geraumer Zeit fest.

Der 28-jährige US-Amerikaner hatte sich den Niners im vergangenen Sommer angeschlossen und bestach als Dauerbrenner in insgesamt 62 Pflichtspielen vor allem durch seine Dreierquote von 43,2 Prozent. Insgesamt erzielte der Texaner 880 Punkte, so viele waren zuvor noch keinem Chemnitzer Spieler in einer Saison gelungen.