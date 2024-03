Zu Beginn des Spiels deutete jedoch nichts auf einen hohen Auswärtssieg der Sachsen hin. Viele Fehlwürfe und Fehlpässe führten dazu, dass die Niners zwischenzeitlich mit 14 Punkten in Rückstand gerieten. Besonders die taktisch gut eingestellte Defensive der Spanier stellte die Chemnitzer vor Probleme. So war es vor allem DeAndre Lansdowne und seinen 13 Punkten in Durchgang eins zu verdanken, dass der Halbzeitrückstand lediglich fünf Punkte betrug.

Bildrechte: IMAGO / Christian Becker