Im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga hat der Mitteldeutsche BC eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Am Mittwochabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Predrag Krunićmit den Veolia Towers Hamburg mit 76:107 (33:60) und steht nun bei einer Bilanz von 8 Siegen und 17 Niederlagen. Bester Werfer des Spiels war der Hamburger Aleksander Dziewa mit 24 Punkten.