Die Basketballer des FC Bayern München werden zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison für eine Premiere sorgen. Das Spiel gegen Syntainics MBC am 29. September soll auf einem modernen Hightech-Videosportboden stattfinden, wie der Club am Dienstag (19.09.2023) mitteilte.

Es ist nach Angaben der Münchner das weltweit erste offizielle Basketball-Ligaspiel auf dem LED-Glasboden, der ab dieser Woche in der Arena am Grasweg installiert wird. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet. Einen Testlauf des innovativen Bodens hatte es im Juli bei der U19-WM der Frauen in Madrid gegeben.