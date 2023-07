Drittliga-Absteiger FSV Zwickau unterlag bei der zweiten Mannschaft des Hamburger SV (Regionalliga Nord) in Langlingen mit 1:2 (0:2). Die Norddeutschen gingen in der ersten Halbzeit durch Omar Silla und Arlind Ibrahim Rexhepi in Führung. Testspieler Lloyd Addo Kuffour konnte in der 90. nur noch den Anschlusstreffer erzielen. Der 21-Järhige holte vorher einen Elfmeter für Zwickau raus, den Michal Mikolajczak allerdings vergab. Damit hat die Elf von Neu-Trainer Rico Schmitt im zweiten Testspiel in der Vorbereitung die erste Niederlage kassiert, nachdem es am Freitag (07. Juli) einen 3:0-Sieg gegen den MTV Langlingen gab. Noch bis morgen sind die Schwäne im Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf.