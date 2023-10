Es ging um den IBO-WM-Titel im Supermittelgewicht und beide Kämpfer gingen mit einer makellosen Bilanz in den Kampf - Iglesias aber als der klare Favorit. Und das machte er von Beginn an deutlich. Nach einem Treffer stolperte Reis und ging bereits in der ersten Runde das erste Mal zu Boden. Der Deutsche fing sich aber sofort wieder und machte weiter. Er war fortan besser drin im Kampf, musste aber dennoch permanenten Druck des Kubaners wegstecken.

In Runde vier knallte es dann richtig. Iglesias erhöhte die Schlagzahl noch einmal und Reis konnte dem konstanten Druck nicht mehr standhalten. Stark lädiert kassierte er mit einer Minute auf der Uhr einen harten linken Haken, der ihn in der Ringecke ausknockte. Kommentator Eik Galley nannte es "einen K.O. mit Anlauf" und hatte damit vollkommen Recht.

"Heute war wohl nicht mein Tag. Aber so ist Boxen. [...] Ich bin nicht in den Kampf rein gekommen und hätte vielleicht noch so eins, zwei Runden gebraucht. Aber Osleys ist ein starker Mann. Glückwunsch und Gratulation an Osleys", erklärte Reis nach dem Kampf. Immerhin betonte er, sein Kämpferherz sei nicht gebrochen, sondern nur angeknackst. "Beim nächsten Mal sieht es anders aus", gab er sich kämpferisch.

Ein Abtasten zu Beginn von beiden Kämpfern. Fress hatte in den ersten Runden zwar die besseren Treffer, mit der letzten Konsequenz agierten aber beide noch nicht. Trainer Robert Stieglitz forderte in der Rundenpause etwas mehr Einsatz und Fress lieferte. Früh in Runde drei kam sein Jab das erste Mal so richtig durch und brachte Savic zu Fall.

Bildrechte: Eroll Popova

Fress setzte in der Folge konsequent nach und landete wenig später den nächsten Treffer. Ein linker Haken traf das Kinn von Savic. Der taumelte erneut und dem Ringrichter blieb nichts anderes über, als den Kampf abzubrechen. So feierte der Magdeburger seinen dritten TKO im dritten Kampf in Folge und kommt seinem Traum vom WM-Kampf wieder ein gutes Stück näher. "Es war ein großer Kampf für mich und den habe ich groß gestaltet und souverän gesiegt", freute sich Fress im anschließenden Interview.

Tom Laske aus dem Team Deutschland bekam es in seinem neunten Kampf mit dem Tschechen Ondrej Toman zu tun. Nach den vollen sechs Runden stand das Ergebnis fest - Laske gewann einstimmig nach Punkten und behält weiterhin seine weiße Weste.

Sein Teamkollege aus Team Deutschland Julian Vogel tat es ihm gleich. Auch der 20-Jährige aus Aschersleben bezwang seinen Tschechischen Kontrahenten Milan Ganoska nach den kompletten sechs Runden einstimmig nach Punkten.

Bildrechte: Eroll Popova