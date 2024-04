Sein Gegner aus Belgien kam verspätet zur Pressekonferenz, sein Gepäck wurde nach dem Flug zunächst vermisst. In jenem Gepäck, da ist Helin sicher, werde sich am Sonntag der WBO-Gürtel befinden. Wie er den Kampf gewinnt, ist ihm egal. "Ich erwartet einen harten Kampf. Mein Plan ist simpel, einfach den Kampf gewinnen. K.o. ist mir nicht wichtig." Damit es nicht so kommt, dafür sollen die vielen Zuschauer in Aschersleben sorgen. Oberbürgermeister Steffen Amme verspricht: "Wir werden alles tun, dass der Titel in Aschersleben bleibt und das Ballhaus auch künftig die Heimstätte von Julian Vogel wird."

