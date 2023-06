Am 15. Juli steigt der nächste Boxabend in Magdeburg. Im Mittelpunkt steht dabei eine Junioren-WM von Julian Vogel aus dem Team Deutschland. Im "SES Fight Club" trifft der Superweltergewichtler auf den Ukrainer Mykyta Alistratov. Der 20-jährige Super-Weltergewichtler aus Aschersleben, der in seinen elf Profikämpfen noch ungeschlagen ist, kommt zu seinem ersten internationalen Titelkampf. Sein ukrainischer Gegner bringt es auf acht Kämpfe, sieben davon gestaltete der 23-Jährige erfolgreich, das letzte Duell endete Unentschieden.