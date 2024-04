Boxen Vogel feiert mit gebrochener Hand den Titel - Fress siegt nach Punkten

Nach fünf Runden dann zunächst der Schock in der Ascherslebener Ecke. Unter Schmerzen signalisierte Vogel seinem Trainer Dirk Dzemski, dass er aufgrund von starken Problemen nicht mehr weiter boxen könne. "Es geht hier um die Weltmeisterschaft" gab ihm das Team mit und so wollte es der Sachsen-Anhaltiner unter großen Schmerzen in der rechten Hand und mit Schwindel noch eine weitere Runde versuchen. Mit Erfolg - fast ausschließlich mit der linken Hand drängte er den Belgier plötzlich mehr und mehr zurück, übernahm die Ringmitte und kämpfte leidenschaftlich.

In den letzten beiden Runden warfen beide nochmal alles hinein, gingen jedoch immer wieder in den Clinch und fielen sich mit Ablauf der Zeit nach zehn Runden schließlich in die Arme. Der ausgeglichene Kampf fand dennoch ein Urteil (97:93, 96:94, 96:94) und die Punktrichter kürten Julian Vogel einstimmig zum neuen WBO-Junioren-Weltmeister, der am Mikrofon danach zugab, dass er wegen der vermutlich gebrochenen Hand kurz vor der Aufgabe stand, doch durch Gedanken an seinen verstorbenen Vater im Ring blieb und sich so den Titel sicherte.