Die Eispiraten Crimmitschau rutschen nach der dritten Niederlage in Folge in der Tabelle der DEL 2 weiter ab. Gegen die Krefeld Pinguins hieß es vor 2.250 Fans im Sahnpark am Ende 3:4. Die Gäste dominierten die Partie zu- nächst deutlich, führten nach 30 Minuten mehr als verdient mit 2:0. Der Anschlusstreffer aus dem Nichts durch Saponari weckte die Eispiraten, die zu Beginn des letzten Drittels sogar den 2:2-Ausgleich schafften, Zikmund traf. In die folgende ETC-Druckphase hinein machte Krefeld zwei Tore, eins davon in Unterzahl. Kanninens 3:4 in der 59. Minute kam am Ende zu spät.