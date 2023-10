Eishockey | DEL2 Füchse gewinnen Torfestival gegen Crimmitschau - Dresden verliert

10. Spieltag

In einem packenden Eishockey-Derby haben sich die Lausitzer Füchse in einem Elf-Tore-Spektakel gegen die Eispiraten aus Crimmitschau durchgesetzt. Unterdessen gingen die Dresdner Eislöwen in Ravensburg leer aus.