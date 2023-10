Die Dresdner Eislöwen haben das sächsische Derby in der DEL2 gegen die Lausitzer Füchse gewonnen. Beim 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) am Sonntag gelang den Dresdnern zudem der erste Sieg nach zuvor vier Niederlagen in Serie. Weißwasser, das sich am Freitag noch 6:5 gegen Crimmitschau durchsetzen konnte, kassierte die fünfte Saisonniederlage. Die Füchse als DEL2-Fünfter und Dresden als Sechster sind jetzt Tabellennachbarn.