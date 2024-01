Neues Jahr - neues Glück: Nach zuletzt zwei Niederlagen haben die im Tabellenkeller steckenden Dresdner Eislöwen den VER Selb mit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) bezwungen. In der Partie dominierten Kampf und Krampf. Dabei machten aber die Eislöwen die bessere Figur und gingen durch Dani Bindels (6./26.) verdient mit 2:0 in Führung. Im letzten Drittel kam Selb zwar zum Anschlusstor (45.), verdaddelte aber kurz darauf den Puck, was Johan Porsberger ausnutzte (50.). Kurios war Dresdens 4:1 in Unterzahl, ein Befreiungsschlag von David Suvanto, der von der Bande ins Tor ging (58.).