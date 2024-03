Die Lausitzer Füchse haben am letzten Hauptrunden-Spieltag in der DEL2 einen Überraschungserfolg nur knapp verpasst. Die Mannschaft aus Weißwasser unterlag am Sonntag dem Spitzenreiter Kassel Huskies nach einem offenen Schlagabtausch mit 4:5 (2:1, 2:2, 0:1/0:1) nach Overtime. Damit steht Weißwasser nach Abschluss der Hauptrunde auf dem achten Platz und trifft in den Pre-Playoffs auf den Tabellenneunten EC Bad Nauheim.