Die Dresdner Eislöwen haben die zweite Niederlage in Folge kassiert. Gegen den EHC Freiburg haben die Elbestädter mit 2:3 (0:1/2:1/0:1) verloren. Jesse Roach brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung. Dresden glich im Mitteldrittel durch Niklas Postel aus (27.), Tomas Anders brachte die Hausherren in doppelter Überzahl in Führung (31.). Doch die hielt nicht lange. Erneut traf Roach für Freiburg, diesmal im Powerplay (34.). Ausgeglichen ging es in den Schlussabschnitt. Und aus dem gingen die Badener als Sieger hervor. Roachs dritter Treffer in der 55. Minute bescherte den Eislöwen die Niederlage.