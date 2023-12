Vor 3.869 Zuschauern im Sahnpark gingen die Gastgeber durch einen Rückhandschuss von Vinny Saponari in Führung (14.), ehe Tomas Andres nur zwei Minuten später ausglich. In einem ausgeglichenen Mittelabschnitt bugsierte David Suvanto im Powerplay den Puck zur Führung für die Gäste über die Linie (32.). Auch diesmal folgte der schnelle Konter, diesmal für Crimmitschau in Person von Max Balinson (35.). So ging es ausgeglichen ins Schlussdrittel. Tobias Lindberg verwandelte einen Distanzschuss zur Führung für die Hausherren (41.), in dessen Folge es die Eispiraten verpassten, den Deckel auf die Partie zu machen. So glich Ricardo Hendreschke in der 52. Minute aus. Es ging also wie so oft im Duell der beiden in die Overtime in der die Eislöwen durch das goldene Tor von Garret Pruden ins kurze Eck den Sieg mit zurück nach Dresden nahmen.