Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre erste Saison-Niederlage kassiert. In Bad Nauheim mussten sie sich mit 3:4 (1:1;0:1;2:1/1:0) nach Penaltyschießen geschlagen geben. Goalie Schneider musste bereits in der ersten Spielminute hinter sich greifen, Fischer traf zur Führung. Wenig später konnte Kanya ausgleichen (3.).

Im zweiten Drittel brachte dann Zikmund die Gäste in Führung (26.). Im letzten Spielabschnitt glich erst Vause aus (50.), bevor Coffman die erneute Führung der Eispiraten durch Balinson, konterte (60.) Nach der Overtime entschieden die Gastgeber das Penaltyschießen für sich.

Freiburg war von Anfang an spielbestimmend und nutzte die Abspielfehler der Füchse, die vor allem offensiv selbst in Überzahl keine Chancen kreieren konnten. Für die Freiburger war Bowles der Mann des Abends. Mit seinen drei Toren (17.,49.,58.) sorgte er im Alleingang für den Freiburger Sieg. Die Lausitzer rangieren damit auf dem ersten Abstiegsplatz und spielen am Sonntag gegen die Starbulls Rosenheim.