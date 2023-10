Eishockey | DEL2 Sachsen-Trio gewinnt - Eislöwen übernehmen Tabellenführung von Crimmitschau

6. Spieltag

Was für ein Spieltag. Am Sonntag haben alle drei sächsischen DEL2-Teams gewonnen, dennoch gab es an der Spitze einen Positionswechsel. Die Dresdner Eislöwen lösten dank eines Dreiers in Krefeld die Eispiraten Crimmitschau ab, die gegen Freiburg in die Overtime mussten. Die Lausitzer Füchse bezwangen Rosenheim deutlich.