Die Eispiraten Crimmitschau sind in der DEL2-Saison erstmals ohne Punkt und Tor geblieben. Mit einem 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) in Regensburg verpassten die Sachsen zudem den Sprung an die Tabellenspitze. Das Team von Eispiraten-Coach Tuores tat sich bei den Oberpfälzern über die gesamte Spielzeit schwer. Die Eisbären rannten an, scheiterten aber immer wieder an Keeper Schneider. Kurz nach Beginn des zweiten Drittels schlug es aber ein: Divis traf zum 1:0 (21.). In Überzahl machte Kanninen das vermeintliche 1:1 für Crimmitschau, das Tor wurde wegen eines Schlittschuhkontaktes aber zurückgenommen (26.). Die Eispiraten drückten auch im Schlussdrittel, doch Regensburg traf zur Entscheidung (Weber/52.).

Wenig Freude bei Eispiraten-Coach Tuores in Regensburg. Bildrechte: IMAGO / Mario Jahn