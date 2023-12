Die Eispiraten Crimmitschau mussten im Spitzenspiel der DEL2 einen deutlichen Dämpfer hinnehmen. Bei Tabellenführer Kassel Huskies unterlagen die zweitplatzierten Sachsen mit 1:6 und kassierten damit die bisher höchste Pleite in dieser Spielzeit. Nach der 2:3-Niederlage gegen die Lausitzer Füchse im Sachsenderby am Freitag (01.12.) beenden die Eispiraten das Wochenende also mit einem weiteren Misserfolg.