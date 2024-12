Beide Kontrahenten lieferten sich von Beginn an einen offenen Schlagabtausch, den Beaudry (6.) und Knobloch (8.) zur 2:0-Führung der Ostsachsen nutzten. Nach dem Anschluss der Gäste (13.) drehte Landshut im Mitteldrittel weiter auf und vergab gute Chancen zum Ausgleich. Den nächsten Treffer markierte jedoch Weißwasser durch Jahnke (37.). Allerdings ließ der EVL nicht locker und schaffte per Doppelschlag das 3:3 (42./47.). Dass am Ende dennoch drei Punkte im Fuchsbau blieben, war Scheidl zu verdanken, der in der 49. Minute den Sieg perfekt machte.