Im ersten Drittel hatte die Partie vor allem taktische Raffinessen zu bieten. Rein spielerisch agierten beide Teams gefühlt mit angezogener Handbremse und so verwunderte es auch nicht, dass große Chancen und folgerichtig auch Treffer fehlten. Und auch in den darauffolgenden Dritteln blieb die Partie von den Defensivreihen geprägt. Nur selten kamen die Füchse in den Angriffsmodus. Die Entscheidung fiel erst Im Shutout, den die Füchse dann durch den entscheidenden Treffer von Roope Mäkitalo gewannen. Zuvor trafen bereits Lane Scheidl für die Füchse und Alex Tonge für Landshut.