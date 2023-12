Vor 2.065 Zuschauern brachte Max Balinson die Gäste in der 8. Minute in Führung. Ladislav Zikmund erhöhte im zweiten Drittel (25.), ehe Alexander Preibisch für die Gastgeber auf 1:2 verkürzte (28.). In der Schlussphase entschieden Dominic Walsh (52.) und Hayden Verbeek (59.) das Spiel für den ETC. Mit nunmehr 44 Punkten hat Crimmitschau weiterhin gute Chancen auf den direkten Einzug in die Playoffs.