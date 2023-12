Das Duell vor ein paar Tagen hatten die Sachsen noch bei den Steelers mit 4:1 gewonnen. Der Trend ist derzeit alles andere als ihr "Friend". In den vergangenen fünf Begegnungen konnte das Team von Jussi Tuores nur diesen einen Sieg landen. Am Freitag verloren die Gastgeber vor 1.957 Zuschauern im Sahnpark jedes Drittel jeweils 0:1. Lascheit in der 24. Sekunde, MacDonald (28.) und Preibisch (47.) trafen für den DEL-Absteiger.