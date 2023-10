"Ich kann meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Über weitere Strecken haben wir das Spiel bestimmt, schießen aber die Tore nicht. Das ist unser Hauptproblem, dass wir das Tor nicht treffen", erklärte Neislon. Dresden startete gut, lag durch Dani Bindels in Front. Drei Sekunden vor der ersten Pausensirene kassierten die Eislöwen den Ausgleich. Im Mittelabschnitt drehten die Gäste auf, nutzten ihre Chancen eiskalt und führten mit 3:1. Und auch im letzten Drittel bleib es dabei: Dresden drückte, Regenburg traf in Überzahl in der 56. Minute. Adam Kiedewicz schaffte nur noch den Treffer zum 2:4.

Freude herrschte dagegen bei den Lausitzer Füchsen, die ihre Auswärtsaufgabe bei Schlusslicht Bietigheim erfolgreich absolvierten. Beim 3:1 schafften die Sachsen im Schlussabschnitt die Wende. Zunächst nämlich führten die Steelers durch einen Treffer von Ryan Gropp kurz vor der ersten Drittelpause mit 1:0. Danach gelang Weißwasser nur wenig, drei Strafzeiten hemmten auch die Aktionen der Füchse. Doch im letzten Abschnitt verwöhnten die Gäste noch ihre gut 200 mitgereisten Anhänger. Samuel Dove-McFalls (47.) glich aus und Roope Mäkitalo (49.) traf in Unterzahl. In der Schlussminute machte erneut Dove-McFalls den Deckel drauf.

Die Eispiraten aus Crimmitschau hat es nach vier Siegen in Folge wieder erwischt. In Ravensburg gab es eine knappe 1:2-Niederlage. Trotz einiger Ausfälle zeigten die Westsachsen aber eine engagierte Leistung. Im ersten Drittel nutzten die Eispiraten ein Überzahlspiel zur Führung durch Henri Kanninen. Danach blieb es ein Spiel auf Messers Schneide, Ravensburg schaffte ebenfalls mit einem Mann mehr auf dem Eis den Ausgleich. Ein abgefälschter Schuss brachte die Gastgeber in der 51. Minuten in Führung. Die hielt, weil die Versuche der Crimmitschauer zu ungenau blieben. Trotz der Niederlage bleiben die Eispiraten in der Tabelle Dritter.