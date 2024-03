Die Eispiraten Crimmitschau haben zum Playoff-Start einen klaren 3:0-Heimsieg gegen die Krefeld Pinguine eingefahren. Vor 2.671 Zuschauern erwischten die Hausherren einen Start nach Maß und gingen nach neun Minuten durch Thomas Reichel in Führung. Die Gäste hielten zwar insgesamt gut mit, die Tore machten aber auch in Drittel zwei und drei nur die Eispiraten. Max Balinson in der 32. und Tobias Lindberg in der 48. sorgten für den unter dem Strich verdienten Erfolg der Crimmitschauer. Das zweite Spiel der "Best of Seven"- Serie steigt bereits am Freitag in Krefeld. Los geht es um 19:30 Uhr.