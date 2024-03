Showtime in der DEL2! In den kommenden Wochen fallen die endgültigen Entscheidungen in der zweithöchsten deutschen Eishockey-Liga. Während die Eispiraten Crimmitschau am Mittwoch (19:30 Uhr) gegen Krefeld und die Lausitzer Füchse parallel in Kassel ins Viertelfinale um den Meistertitel losschlittern, könnte die Saison für die Dresdner Eislöwen knüppeldick enden.