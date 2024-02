Die Eispiraten Crimmitschau sorgen in der DEL 2 weiter für Furore. Am Freitagabend setzten sich die Westsachsen bei Spitzenreiter Kassel Huskies mit 4:2 durch und feierten damit den neunten Sieg im elften Spiel.

Zunächst jubelten aber die Gastgeber vor den mehr als 4.600 Fans. Ahlroth brachte Kassel in der siebten Minute in Front. Doch Lindberg egalisierte kurz vor der ersten Drittelpause. Zikmund gelang mit einer kuriosen Bogenlampe die Eispiraten-Führung in der 25. Minute. Crimmitschau stand danach sicher, ließ nicht viel zu und blieb bei eigenen Angriffen immer gefährlich. Der Schlussabschnitt startete dann mit dem Ausgleich der Huskies, MacAulay traf mit einem platzierten Schuss (42.). Es wurde heiß und die Eispiraten behielten kühlen Kopf. Büsing und Verbeek trafen zum 4:2 und in der Schlussphase hielt das Bollwerk der Westsachsen mit Glück und Geschick den Dreier fest.