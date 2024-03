Philip Riefers brachte die Hausherren vor 5.014 in Unterzahl in der siebten Minute in Rückstand. Doch auch die Eispiraten konnten ein Powerplay nutzen, Tobias Lindberg glich in der zehnten Minute aus. Als Sören Sturm in per Konter ausglich (18.), stand der Sahnpark Kopf. Im Mitteldrittel passierte wenig, ehe Crimmitschau im letzten Drittel aufdrehte. Felix Thomas traf in Unterzahl (42.) zum 3:1, Alexander Weiß verkürzte keine Minute später im Powerplay. Doch den Eispiraten gelang durch Ladislav Zikmund in der 48. Minute gleich der zweite shorthanded Treffer. Von dem erholte sich der Favorit aus Krefeld nicht mehr. Crimmitschau führt damit 3:0 in der Best-of-Seven-Serie.