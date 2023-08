Am 15. September startet die DEL2 in ihre neue Saison. Die Dresdner Eislöwen – in den jüngsten Playoffs nach spannender Serie gegen Krefeld unterlegen – wollen wieder angreifen und empfangen am 1. Spieltag daheim die Starbulls Rosenheim. Die Lausitzer Füchse aus Weißwasser, dank des überraschenden Preplayoff-Erfolgs gegen Freiburg zuletzt auch immerhin Viertelfinalteilnehmer, reisen zunächst zu den Selber Wölfen. Ebenfalls auswärts beginnt die neue Spielzeit für Crimmitschau. Die Eispiraten müssen beim Traditionsklub EV Landshut antreten.